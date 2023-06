Ucraina, il Cremlino svela invasione della Russia: respinto attacco a Belgorod

02 giugno 2023 a

La Russia ha respinto un tentativo ucraino di invadere la regione di Belgorod. A sostenerlo il ministero della Difesa di Mosca che ha specificato che sono stati uccisi 50 militari ucraini durante il respingimento di tre tentativi di penetrare nella regione utilizzando aviazione e artiglieria.

Da Mosca minacce shock all'Europa: "Kiev va sterminata, altrimenti continueremo"

Intanto la Russia invita l’amministrazione Usa ad abbandonare l’atteggiamento «ostile» sul trattato "New Start" (o "Start III") sul disarmo nucleare e, comunque, osserva che non cambia la sua posizione dopo l’annuncio da parte del Dipartimento di Stato che smetterà di rispettare parte del trattato sulle misure per l’ulteriore riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche. Lo fa sapere l’ambasciata russa a Washington, sul canale Telegram. «Abbiamo preso atto delle contromisure annunciate dagli Stati Uniti nel contesto del nuovo trattato Start. Tuttavia, non influenzeranno in alcun modo la posizione russa. C’è solo un modo per rinnovare il trattato ed è ben noto ai colleghi americani: Washington deve abbandonare il corso ostile e la volontà di infliggere una "sconfitta strategica" alla Russia», ha sottolineato la missione diplomatica russa. Gli Stati Uniti hanno annunciato che smetteranno di fornire alla Russia le informazioni sulle testate nucleari stabilite in base al trattato "New Start", incluse le posizioni dei missili e delle basi di lancio. La misura, ha spiegato il dipartimento di Stato, è stata presa in risposta alle «violazioni in corso» da parte di Mosca.