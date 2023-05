“Sulla rotta di una guerra Russia-Nato”. Soffiata del militare, paese già pronto al conflitto

30 maggio 2023 a

La guerra tra Nato e Russia è il peggiore dei mondi possibili, ma non è impossibile. A sostenere la tesi sul conflitto diretto tra le due superpotenze militari ad oltre un anno dall’inizio dell’invasione in Ucraina è il generale Karel Rehka, capo di stato maggiore delle forze armate ceche. «Consideriamo la guerra tra la Russia e l’Alleanza del Nord Atlantico come lo scenario peggiore, ma non è impossibile», le parole di Rehka durante una conferenza al parlamento ceco.

Secondo l’esperto militare, a causa degli obblighi della Repubblica Ceca nei confronti della Nato, le forze armate ceche stanno cercando di prepararsi a un potenziale conflitto con un avversario tecnologicamente sviluppato - Mosca appunto - perché «la Russia è attualmente sulla rotta verso un conflitto con l’Alleanza». Data la situazione in Ucraina, ha voluto sottolineare il generale, la sicurezza nazionale del Paese deve essere rafforzata, prestando particolare attenzione a superare al più presto la dipendenza dalle forniture energetiche russe. Le parole del generale avvicinano sempre di più un conflitto tra l’alleanza guidata da Jens Stoltenberg e la nazione di Vladimir Putin.