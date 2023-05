Kosovo, 11 militari italiani feriti. Sull'orlo della guerra, scontri con i serbi

29 maggio 2023 a

Si fa sempre più alta la tensione nel nord del Kosovo. Decine di serbi si sono scontrati con i militari di Kfor, la forza di pace della Nato, mentre cercavano di prendere il controllo degli uffici di uno dei comuni in cui i sindaci di etnia albanese si sono insediati la scorsa settimana, con l’aiuto delle autorità. Gli incidenti sono avvenuti a Zvecan, 45 chilometri a nord di Pristina, con i serbi che si sono scontrati con la polizia kosovara. Poi i soldati della Kfor hanno chiesto ai manifestanti di liberare la strada a due veicoli delle forze speciali di polizia kosovare. Dinanzi al loro rifiuto, i militari hanno usato gas lacrimogeni e granate stordenti per proteggere gli ufficiali kosovari nei veicoli e disperdere i manifestanti, secondo i media locali. I serbi hanno risposto lanciando pietre e dando alle fiamme un’auto.

La situazione coinvolge da vicino pure l’Italia. «Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani di cui 3 in condizioni serie ma non in pericolo di vita», le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. «I militari italiani continuano ad impegnarsi per la pace», ha spiegato Tajani sugli scontri tra la popolazione di etnia serba e le truppe di pace Kfor guidate dalla Nato.