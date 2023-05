Guerra in Ucraina, svelato il vero piano della Russia sui negoziati

27 maggio 2023 a

La Russia sta esercitando nuove pressioni sull’Occidente perché incoraggi l’Ucraina a negoziare ma di fatto sta solo cercando di costringere Kiev a fare concessioni. Sono gli analisti dell’Isw, ‘Institute for the Study of War’ (ISW) di Washington a smascherare i veri piani di Mosca sulla guerra. «Il Cremlino sta probabilmente rilanciando la sua campagna per costringere l’Occidente a spingere l’Ucraina ad accettare concessioni e negoziare a condizioni favorevoli per la Russia», affermano nella loro analisi gli esperti.

Nato, Ue e territori già conquistati: la Russia e le condizioni di pace impossibili

Se le dichiarazioni del Cremlino di ieri suggeriscono che il presidente russo Vladimir Putin è aperto al dialogo, in realtà Mosca sta ancora cercando di demotivare l’Occidente nel garantire il suo aiuto all’Ucraina manifestando una finta volontà di negoziare. «La dichiarazione di Putin non indica che la Russia sia interessata a proseguire i negoziati con l’Ucraina, e il Cremlino non ha stabilito nessuna base seria di dialogo né ha rinunciato ai suoi obiettivi per costringere il governo ucraino a capitolare», dicono dall’ISW.