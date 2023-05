Guerra in Ucraina, "offensiva in corso". Cosa succede davvero a Bakhmut

12 maggio 2023 a

Lo scontro a Bakhmut è ormai l'epicentro nella guerra in Ucraina e l'efficacia dell'annunciata controffensiva di Kiev sarà determinante negli scenari futuri del conflitto. La situazione militare di Bakhmut è fondamentale. Fonti ucraine fanno sapere da giorni che nella città sarebbe in corso un’offensiva che avrebbe costretto i russi a ripiegare, mentre il ministero della Difesa russo offre una ricostruzione opposta. Gli ucraini non avrebbero sfondato la linea del fronte e le forze di Mosca avrebbero la situazione sotto controllo. Difficile capire quale sia la realtà sul campo. "A Bakhmut è in corso un'attiva fase offensiva delle forze ucraine. Il nemico è per lo più sulla difensiva. E in posizione di choc", ha annunciato l'ufficial dei Kiev. Maksym Zhorin secondo cui i russi sono in forte difficoltà.

La terza brigata delle forze armate di Kiev ha annunciato di essere avanzata di 2.600 metri durante l'assalto alle posizioni russe, uccidendo decine di soldati russi, tra i quali mercenari Wagner. Secondo le ultime ricostruzioni di fonti Usa gli uomini di Prigozhin continuano a controllare la maggior del territorio e nonostante le lamentele avrebbero notevoli scorte di munizioni e armi. I russi ripetono che la situazione è sotto controllo. "Le dichiarazioni diffuse dai singoli canali Telegram sulle scoperte della difesa in diverse aree lungo la linea del contatto militare non corrispondono alla realtà". "La situazione generale nell'area dell'operazione militare speciale è sotto controllo", ha spiegato il Cremlino.