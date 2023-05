Usa, il segretario al Tesoro Janet Yellen lancia l'allarme: rischioso giocare con il default

11 maggio 2023 a

La situazione economica degli Stati Uniti tiene con il fiato sospeso il mondo intero. A lanciare l'allarme è lo stesso segretario al Tesoro dell'amministrazione Biden che mette in guardia contro il rischio di un default economico. «Un default è francamente impensabile». Lo ha dichiarato ai giornalisti la Segretaria Usa al Tesoro, Janet Yellen, prima dell’inizio degli incontri tra i ministri delle Finanze del G7 a Niigata in Giappone. «L’America non dovrebbe mai andare in default. Sarebbe una catastrofe», ha aggiunto Yellen che mentre si trova in Giappone cercherà di rassicurare le sue controparti sui recenti fallimenti bancari che hanno sollevato preoccupazioni sui rischi per il sistema finanziario globale.

Nelle osservazioni preparate in vista delle riunioni di giovedì, Yellen ha affermato che il rafforzamento del sistema finanziario globale è una priorità fondamentale del G7. Anche una rinnovata dimostrazione di sostegno all’Ucraina, mentre una coalizione di oltre 30 Paesi cerca di imporre pesanti costi economici alla Russia per la sua guerra.