Guerra Ucraina, Maria Zakharova attacca Zelensky: è il Giuda del XXI secolo

Russia-Ucraina, alta tensione. Zelensky ha appena istituito la Giornata dell'Europa e la risposta di Mosca non si è fatta attendere. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino attacca senza mezze misure il governo di Kiev: «Cosa c’è di peggio di un nemico? Un traditore. Questo è Zelensky. La nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo». Lo scrive la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un messaggio su Telegram. «Abolendo il Giorno della vittoria il 9 maggio, ha tradito una volta per tutte i suoi antenati: quelli che hanno combattuto nell’Armata Rossa e quelli che sono stati torturati e seviziati nei campi di concentramento e quelli che hanno lavorato per la vittoria nelle retrovie», si legge nel messaggio, «un complice dei nazisti 80 anni dopo».

Zelensky ha deciso di istituire in Ucraina la Giornata dell’Europa che si celebrerà il 9 maggio al posto del Giorno della vittoria, celebrato in Russia e che anche Kiev ricordava. La decisione è diventata operativa dopo un decreto che ha fatto andare su tutte le furie i vertici del Cremlino.