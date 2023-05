Re Carlo e la regina Camilla sul balcone dopo l'incoronazione, l'assenza pesante a Buckingham Palace

06 maggio 2023 a

Re Carlo III e la regina Camilla, entrambi con la corona sulla testa, si sono affacciati dal balcone di Buckingham Palace dopo la lunga cerimonia dell’incoronazione, per salutare la folla accorsa per loro. Sul balcone insieme a loro diversi bambini paggetti fra cui il principe George, nonché due dame di compagnia di Camilla. In un secondo momento sono comparsi sul balcone anche William e Kate. Assente invece Harry, che era presente alla cerimonia da solo, mentre la moglie Meghan è rimasta in California con i figli Archie, che oggi compie 4 anni, e Lilibet Diana.

King Charles, Queen Camilla and other members of the Royal Family have appeared on the balcony at Buckingham Palacehttps://t.co/PpPLdMd9Sa pic.twitter.com/S1HyLHESgA — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 6, 2023

Dal balcone la famiglia reale ha assistito all’esibizione della pattuglia acrobatica della Royal Air Force (Raf), che ha effettuato il sorvolo di Buckingham Palace. L’esibizione è stata ridotta a causa della pioggia: il piano originale prevedeva che si esibissero più di 60 aerei della Royal Navy, dell’esercito britannico e della Royal Air Force, ma il ministero della Difesa ha poi riferito che il fly-past sarebbe stato formato solo dalle Red Arrows, la squadra acrobatica della Royal Air Force, e da elicotteri, per un totale di 2 minuti e 30 secondi.

La lunga celebrazione all’interno dell’Abbazia di Westminster ha avuto momenti di grande fascino, con Re Carlo III visibilmente compreso nel suo ruolo e che più volte - come hanno notato diversi commentatori e royal watcher - ha tradito, con il suo sguardo triste, il pensiero nei confronti della madre scomparsa lo scorso 8 settembre.