Incoronazione Carlo III, proteste degli antimonarchici: 6 arresti

Non solo una giornata di festa. Sono sei le persone arrestate a Londra durante le proteste contro la monarchia nel giorno dell’incoronazione di re Carlo III. All’agenzia Pa, l’attivista Luke Whiting ha fatto un punto della situazione: «Sei militanti repubblicani sono stati arrestati, tra cui il leader (Graham Smith, ndr) mentre iniziava la manifestazione a Trafalgar Square. Non è chiaro il motivo, forse perché uno di loro aveva un megafono». Smith è il leader di uno dei principali movimenti repubblicani britannici ed è stato arrestato durante una manifestazione anti monarchica sul percorso del corteo per l’incoronazione. Secondo quanto riporta il Guardian, Smith è stato fermato, verso le 7.30 ora locale, dopo aver portato un megafono alla manifestazione pacifica che vede centinaia di anti-monarchici riuniti a Trafalgar Square con striscioni e magliette che recitano lo slogan «Not My King». In un tweet, la polizia londinese aveva avvisato nei giorni scorsi una politica di «poca tolleranza» verso ogni tentativo di creare disordini durante la giornata dell’incoronazione.