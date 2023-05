Emergenza Migranti, Roberta Metsola: l'Italia non può restare da sola

05 maggio 2023 a

Emergenza migranti all'ordine del giorno. L'estate si avvicina a grandi passi e i flussi migratori stanno per coinvolgere ancora di più le coste del Mediterraneo. Per questo i vertici delle autorità europee sono consapevoli che la questione immigrazione deve essere affrontata a livello comunitario, trovando soluizioni che chiamino in causa l'intera comunità. Il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, l'ha ribadito nel corso del suo collegamento video con la convention di Forza Italia. «Quello dell’immigrazione è un fenomeno di cui si deve far carico tutta l’Unione europea, non solo i Paesi di frontiera. L’Italia non può farcela da sola. Voglio che la nostra sia un’Europa di soluzioni e non di retorica»». L'ha detto il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel messaggio video inviato alla convention di Forza Italia in corso a Milano.

Poi il presidente del Parlamento europeo ha affrontato anche il tema del ruolo dell'Italia nell'Unione europea. "C’è bisogno di più Italia in Europa. La storia ci pone davanti sfide sempre più difficili. Le minacce alla libertà, ai nostri lavori e alla democrazia si stanno intensificando». Così Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un video messaggio inviato alla convention organizzata da Forza Italia a Milano. «L’Europa ne vale la pena, vale la vostra energia e le frustrazioni che provoca perché migliora la vita delle persone», ha aggiunto.