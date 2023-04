Dall'Ucraina accusano la Nato: non c'è la volontà politica di farci aderire

26 aprile 2023 a

a

a

L’Ucraina nella Nato? L’adesione sembra molto lontana. La denuncia sul comportamento dell’Alleanza Atlantica nei confronti di Kiev è arrivata dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha accusato la Nato di mancanza di «volontà politica» riguardo all’ingresso di Kiev. «Tutto è possibile quando c’è la volontà politica», ha voluto sottolineare il ministro in un’intervista alla Cnn, in cui ha fatto riferimento alla recente adesione della Finlandia, a suo dire inimmaginabile non molto tempo fa, che è arrivata invece in tempi rapidi. «Finché l’Ucraina rimarrà fuori dalla Nato, ci sarà il rischio di ripetute aggressioni russe contro l’Ucraina», il monito di Kuleba, che ha invitato i membri della Nato a «smettere di cercare scuse e avviare il processo di adesione».

"Biden ha vinto la guerra", la sentenza di Orsini spiazza tutti: cosa sa

Kuleba ha poi ricordato il vertice Nato di Bucarest del 2008, in cui all’Ucraina era già stata concessa la prospettiva di una futura adesione. Tuttavia, dopo 15 anni la situazione è ancora in fase di stallo. In occasione del prossimo vertice dell’Alleanza che si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania, il governo ucraino si aspetta impegni concreti da parte della Nato. Finora non è stata fissata alcuna data precisa per quanto riguarda l’adesione dell’Ucraina, che è comunque considerata improbabile prima della fine della guerra. Un suo ingresso tra i Paesi firmatari del Patto atlantico comporterebbe uno scontro diretto tra questi ultimi e la Russia di Vladimir Putin in base all’articolo 5 del trattato fondativo.