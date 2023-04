“Ucraina nella Nato, tutti d'accordo”. Ma ecco l'altolà di Orban

21 aprile 2023 a

“Tutti i membri della Nato hanno acconsentito all’adesione dell’Ucraina”. Sono durate giusto una manciata di ore le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, interpellato prima della riunione del Gruppo di contatto per l’aiuto all’Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania. Stoltenberg aveva ribadito che il «posto legittimo» dell’Ucraina è nell’Alleanza atlantica, anche se al momento non è stato fissato un percorso per l’adesione.

«Cosa?!» è invece il tweet pubblicato dal premier ungherese Viktor Orban in merito all’ipotesi che Kiev possa entrare a far parte della Nato. Un’unica parola alla quale il leader dell’Ungheria ha allegato un articolo tratto dai media internazionali dove vengono riportate le parole pronunciate dal Segretario generale dell’Alleanza. E non è il solo a storcere il naso. Secondo il governo tedesco al momento non è in corso una decisione sulla possibile adesione della nazione attacca dalla Russia. Un portavoce di Berlino ha specificato che l’attenzione è ora rivolta a un ulteriore sostegno militare, finanziario e umanitario, al Paese, e i membri sono d’accordo su questo. «Al momento non c’è alcuna decisione sull’adesione dell’Ucraina», ha detto ancora il portavoce, aggiungendo che, nella cerchia degli alleati, la questione sarà discussa ulteriormente.