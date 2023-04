Sudan, cosa sta succedendo: è pronto il piano di evacuazione

21 aprile 2023 a

Si lavora al piano di evacuazione. Appena la situazione lo consentirà l'Unione europea farà scattare la fuga dei suoi cittadini dalla capitale del Sudan, Khartoum piombata nella guerra civile. "Stiamo provando a coordinare l'operazione ma è ancora rischioso" ha fatto sapere un funzionario dell'Ue. "Al momento, la valutazione di coloro che operano sul campo, tra cui l'ambasciata Ue, è che non ci sono le condizioni di sicurezza per procedere con un'operazione di questo tipo", ha aggiunto. Gli fa eco il portavoce della sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. "Ci stiamo preparando a evacuare l'ambasciata in Sudan se necessario, ma non siamo ancora arrivati a quel punto".

I sanguinosi combattimenti fra esercito e paramilitari non si fermano. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità sono 413 le persone morte e 3.551 quelle rimaste feriti negli scontri.