Pasqua ortodossa in Ucraina, festa sotto le bombe. L'Ungheria blocca il grano e l'Ue tuona

La Pasqua ortodossa, la seconda celebrata in Ucraina in tempo di guerra, non ha fermato i bombardamenti. Nella notte tra sabato e domenica, secondo Kiev, l'esercito russo ha lanciato missili S-300 contro il villaggio di Kushugum, nella regione di Zaporizhzhia. La chiesa ortodossa di San Michele risalente al 1906, la biblioteca centrale e la casa di preghiera sono state distrutte. Un episodio analogo si è verificato nella regione di Dnipropetrovsk. "I russi hanno confermato ancora una volta che non c'è nulla di sacro per loro. La chiesa di Nikopol è stata colpita con artiglieria pesante.

Due persone sono rimaste ferite. Un uomo di 57 anni ha ricevuto cure ambulatoriali, una donna di 38 anni è ricoverata", ha reso noto Serhiy Lysak, il capo dell'amministrazione militare regionale. Due giovani, nati nel 2005, sono inoltre morti in un attacco notturno nella città di Snihurivka, nell'oblast di Mykolaiv. Ma anche Mosca accusa Kiev. Un civile, secondo l'agenzia russa Tass, è stato ucciso e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco delle forze armate ucraine nel distretto di Voroshilovsky, nel Donetsk, nell'area della cattedrale di Spaso-Preobrazhensky, in cui si stava tenendo una cerimonia per la Pasqua ortodossa.

Sommossa in Polonia sugli aiuti all'Ucraina, Varsavia corre ai ripari

Nel centro di Kiev, domenica mattina, i fedeli si sono radunati nel cortile del famoso monastero dalle cupole dorate di San Michele per far benedire le uova di Pasqua e i cesti di cibo, anche se il coprifuoco in tutto il paese ha impedito alla maggior parte di partecipare alle tradizionali veglie notturne. Nel suo discorso pasquale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che "la fede nella vittoria ci unisce sempre, e soprattutto oggi". Il presidente russo Vladimir Putin ha invece assistito alle funzioni di mezzanotte nella Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca, guidate dal capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, che ha sostenuto fermamente la guerra e in un videomessaggio trasmesso dalla televisione di stato russa prima dell'inizio del servizio religioso ha lamentato "gravi eventi che si stanno verificando nella nostra terra storica russa". Putin ha elogiato Kirill per "il lavoro instancabile e disinteressato volto a preservare i valori storici, spirituali, morali e familiari duraturi, la crescita e l'educazione dei giovani".

In occasione della ricorrenza si è però tenuto un "grande scambio di prigionieri per Pasqua", ha annunciato il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak, "stiamo riportando a casa 130 dei nostri. Si è svolto negli ultimi giorni in più fasi. Militari, guardie di frontiera, guardie nazionali, marinai. Soldati e sergenti catturati nelle direzioni di Bakhmut, Soledar, Zaporizhzhya, Kherson. La nostra gente sta tornando a casa".

Mentre sul campo si continua a combattere, e il ministero della Difesa russo ha annunciato che le unità d'assalto del gruppo Wagner hanno catturato due quartieri nella città di Bakhmut, l'Ungheria ha bloccato temporaneamente le importazioni di grano ucraino e di alcuni altri prodotti agricoli per proteggere il proprio mercato interno.

Il ministro dell'Agricoltura ungherese Istvan Nagy ha specificato che le restrizioni dureranno fino al 30 giugno. "Il governo è impegnato a rappresentare gli interessi della comunità agricola ungherese, ed è per questo motivo che, in assenza di misure significative da parte dell'Ue, sta temporaneamente vietando l'importazione di cereali e semi oleosi originari provenienti dall'Ucraina, come fatto anche dalla Polonia", ha dichiarato Nagy. Una decisione aspramente criticata da Bruxelles. "È importante sottolineare che la politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Ue e, pertanto, azioni unilaterali non sono accettabili", ha detto un portavoce della Commissione europea, "è fondamentale coordinare e allineare tutte le decisioni all'interno dell'Ue".