Guerra Ucraina, Antonio Tajani telefona a Dmytro Kuleba

Contatti ai massimi livelli tra Italia e Ucraina in vista della risoluzione del conflitto in corso. Il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato col suo omologo ucraino, Kuleba, e ha ribadito l'appoggio del nostro Paese alle truppe di Kiev. «Telefonata con Dmytro Kuleba. Confermato il nostro sostegno all’Ucraina». Lo scrive il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul proprio profilo Twitter, dopo aver sentito il ministro degli Esteri ucraino. «Sono in contatto con il direttore generale dell’Aiea, Grossi, è fondamentale proteggere la centrale di Zaporizhzhia», si legge nel tweet, «il 26 aprile presenteremo un piano per la ricostruzione dell’Ucraina. Saremo protagonisti con le nostre migliori imprese».

La telefonata tra i due ministri degli Esteri viene confermata dal ministro degli Esteri di Kiev. «Ho parlato con il mio omologo italiano Antonio Tajani. Abbiamo discusso della nuova assistenza che l’Italia può fornire per garantire la vittoria dell’Ucraina sull’aggressione russa». Lo ha riferito, in un tweet, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.