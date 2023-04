Guerra Ucraina, scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev

10 aprile 2023 a

Scambio di prigionieri Russia-Ucraina. «Stiamo riportando a casa 100 dei nostri: soldati, marinai, guardie di frontiera, guardie nazionali. Tra loro ci sono i difensori di Mariupol, Azovstal, Hostomel». Lo scrive in un messaggio su Telegram il capo dell’ufficio di presidenza ucraina, Andriy Yermak. Cento ucraini sono tornati in patria dopo uno scambio di prigionieri con la Russia. Yermak ha descritto lo scambio come «difficile» e ha espresso gratitudine all’équipe del quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Il Comando di coordinamento ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra ha affermato che quasi la metà degli 80 uomini e delle 20 donne che sono tornati a casa «hanno gravi ferite, malattie o sono stati torturati». Secondo le notizie ucraine, una delle donne prigioniere è Valeriia Karpilenko, una guardia di frontiera che aveva contribuito a difendere l’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo scorso maggio, ha sposato un soldato ucraino nel seminterrato dell’acciaieria mentre le forze russe circondavano il complesso. Suo marito è stato ucciso 3 giorni dopo.

"Nessuna tregua per la Pasqua ortodossa". Il Cremlino gela le speranze di pace

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 106 soldati russi sono stati rilasciati dalla custodia ucraina come parte di un accordo con l’Ucraina. I russi liberati sono stati trasportati a Mosca con aerei militari per cure mediche e riabilitazione. Questi scambi rappresentano una delle poche aree di cooperazione tra Ucraina e Russia. Dall’inizio della guerra, le due parti hanno restituito centinaia di soldati dell’altra parte e i corpi delle truppe cadute.