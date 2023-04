Gli Usa hanno in mano i piani interni della Wagner: scandalo sulle armi dal Paese Nato

09 aprile 2023 a

a

a

Dalla fuga online di documenti top secret Usa sulla situazione in Ucraina, risulta che gli Stati Uniti hanno ottenuto l’accesso ai piani interni del famigerato gruppo di mercenari russi Wagner, che, tra le altre cose, ha cercato di acquistare armi dalla Turchia, un Paese membro della Nato. Come riporta il Washington Post, riferendosi ai documenti classificati emersi online, all’inizio di febbraio il personale della Wagner «ha incontrato contatti turchi per acquistare armi e attrezzature dalla Turchia per le operazioni in Mali e Ucraina». Il rapporto afferma, inoltre, che il presidente ad interim della giunta militare del Mali, Assimi Goita, «ha confermato che il Mali può acquisire armi dalla Turchia per conto della Wagner».

Russia e Nato si preparano allo scontro finale: armi nucleari schierate, guerra atomica vicina

Non è chiaro dai documenti se e a che livello il governo turco fosse a conoscenza dei tentativi dei mercenari russi o se questi si siano rivelati fruttuosi. «Ma la rivelazione che un alleato della Nato potrebbe aver assistito la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina potrebbe rivelarsi esplosiva», scrive il Washington Post, «in particolare perché la Turchia ha cercato di bloccare l’adesione della Svezia all’Alleanza».

“Alleati spiati”. La bomba che sconvolge gli Usa: tsunami dopo la fuga dei documenti

Un portavoce del governo turco ha rifiutato di commentare le indiscrezioni del quotidiano. L’ambasciata del Mali a Washington non ha risposto a una richiesta di commento del giornale americano. Altre due pagine del file dell’intelligence trapelato parlano dei piani di Wagner per l’arruolamento di prigionieri russi da spedire al fronte in Ucraina e sottolineano che l’esercito russo è ormai dipendente dai mercenari. Come il rapporto sugli incontri che coinvolgono la Turchia, anche questi file fanno riferimento a fonti come provenienti da «segnali di intelligence», un riferimento alle intercettazioni elettroniche e di comunicazioni. I funzionari generalmente li considerano tra le forme più produttive di raccolta di informazioni, ma sono potenzialmente deperibili se vengono rivelate.