Harry e Meghan, niente incoronazione: "Hanno chiesto 11 milioni a Re Carlo"

Il tira e molla tra Duchi di Sussex e Re Carlo pare essere arrivato alla conclusione. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non saranno presenti all'incoronazione del 6 maggio a Londra. Il no sarebbe arrivato dopo il rifiuto da parte di Buckingham Palace di invitare anche i loro due figli e festeggiare il compleanno del piccolo Archie cantando Happy birthday dal balcone reale. Ma dietro di sarebbe anche un retroscena economico non da poco.

Sfregio a Harry. All'incoronazione solo George, Charlotte e Louis in carrozza

Accanto a Carlo III e alla regina Camilla, stringi stringi, ci saranno solo "Working Royal", ovvero coloro che possono rappresentare ufficialmente il monarca. La scelta rientrerebbe – secondo il Daily Mail – nella volontà di Sua Maestà di snellire la rappresentanza ma anche di ricompensare i membri più fedeli della monarchia. "C'è poco spazio per i sentimenti, questa è un'occasione di Stato, non di famiglia ed è giusto che al grande momento pubblico ci siano solo i lavoratori della famiglia”, ha detto una fonte al Mirror.

Incoronazione re Carlo, "chi si prenderà la scena". Panico a Palazzo

Secondo il giornale In Touch, però, dietro alla fumata nera ci sarebbe la richiesta da parte dei Sussex di 11milioni di sterline per partecipare all'incoronazione. Un'enormità. Ad affermarlo è una fonte vicina alla coppia. L’idea, che sarebbe stata di Meghan, non ha avuto esito positivo. Buckingham Palace ha escluso il compenso milionario, probabilmente per le ragioni di cui sopra. Retroscena e indiscrezioni che si sovrappongono a un dato oggettivo: l'ultimatum per la partecipazione all'ultimo grande evento del passaggio di consegne da Elisabetta II al figlio Carlo III è scaduto due giorni fa.