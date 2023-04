Guerra in Ucraina, giallo sui documenti riservati dell'intelligence di Usa e Nato

08 aprile 2023 a

Il Pentagono sta indagando su presunti documenti riservati dell’intelligence Usa e Nato sull’Ucraina che circolano sui social media. È quanto riferisce la Cnn citando fonti del Pentagono. I funzionari statunitensi affermano che i documenti sono vere e proprie diapositive, parte di un più ampio programma di intelligence giornaliero prodotto dal Pentagono sulla guerra, ma sembra che i documenti siano stati modificati in alcuni punti. Il vice segretario stampa del Pentagono, Sabrina Singh, non ha voluto pronunciarsi sulla legittimità dei documenti, ma ha dichiarato in un comunicato che il Dipartimento della Difesa è «al corrente delle segnalazioni dei post sui social media, e il Dipartimento sta esaminando la questione».

Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato sul suo canale Telegram di credere che dietro la presunta fuga di notizie ci siano i russi. Podolyak ha sottolineato che i documenti diffusi non sono autentici, non hanno «nulla a che fare con i veri piani dell’Ucraina» e si basano su «una grande quantità di informazioni fittizie». L’emergere dei documenti, autentici o meno, ha aumentato l’attenzione su quando inizierà la prevista controffensiva ucraina e su cosa, eventualmente, una delle due parti sappia dei preparativi dell’altra.