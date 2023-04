Guerra in Ucraina, i piani Nato finiscono sui social. La fuga di notizie fa tremare il Pentagono

07 aprile 2023 a

a

a

Giallo al Pentagono. I piani segreti della Nato in Ucraina sono finiti sui social. La fuga di notizie sta mettendo in crisi i vertici dell'amministrazione statunitense che dovranno individuare i responsabili di un atto che mette a rischio le strategie degli Usa. Questa settimana sono stati pubblicati sui canali dei social media documenti di guerra classificati che descrivono in dettaglio i piani segreti americani e della Nato per rafforzare l’esercito ucraino in vista di un’offensiva pianificata contro la Russia. Lo riferisce il New York Times, citando alti funzionari dell’amministrazione Biden.

"Conto sulla Cina per portare Putin alla ragione". L'appello di Macron a Xi Jinping

Il Pentagono sta indagando su chi possa esserci dietro la fuga dei documenti, apparsi su Twitter e su Telegram, piattaforma con oltre mezzo miliardo di utenti e largamente disponibile in Russia. Gli analisti militari hanno affermato che i documenti sembrano essere stati modificati in alcune parti rispetto al loro formato originale, sopravvalutando le stime americane dei morti in guerra ucraini e sottostimando le stime delle truppe russe uccise. Le modifiche, hanno sottolineato gli analisti, potrebbero indicare uno sforzo di disinformazione da parte di Mosca. Ma le rivelazioni nei documenti originali rappresentano una violazione significativa dell’intelligence americana nello sforzo di aiutare l’Ucraina. «Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post sui social media e il dipartimento sta esaminando la questione», ha dichiarato Sabrina Singh, vice portavoce del Pentagono.