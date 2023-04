Macron a Xi Jinping: conto sulla Cina per portare Putin alla ragione

06 aprile 2023 a

Asse Europa-Cina in vista della possibile pace in Ucraina. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si è recato a Pechino per incontrare i vertici del governo cinese. Macron si è rivolto a Xi Jinping chiedendogli esplicitamente di svolgere una preziosa opera di mediazione nei confronti dello zar del Cremlino, Vladimir Putin. In visita di Stato a Pechino, il presidente francese ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping che conta su di lui per «riportare la Russia alla ragionevolezza». «So che potrò contare su di Lei per riportare la Russia alla ragionevolezza e tutti al tavolo dei negoziati», ha affermato Macron durante un incontro bilaterale ufficiale.

Cina e Unione Europea mantengono «intensi scambi» e, pur tra le differenze, c’è un «forte desiderio di comunicazione». Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, a commento delle relazioni tra Pechino e Bruxelles, nel giorno dei colloqui tra il presidente cinese, Xi Jinping, il presidente francese, Emmanuel Macron, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. «Gli scambi tra Cina e Ue in vari campi sono stati rapidamente riavviati e vengono attuati a tutto tondo», ha dichiarato la portavoce. «I recenti intensi scambi tra la Cina e l’Ue dimostrano pienamente che, sebbene ci siano alcune differenze tra le due parti, c’è un forte desiderio di comunicazione e scambi e interessi comuni ampi e profondi».