Guerra Ucraina, Vladimir Putin annuncia armi nucleari in Bielorussia

Non si ferma l'escalation tra le parti in conflitto nel corso della guerra in Ucraina. Putin alza ancora una volta l'asticella e annuncia la propria volontà di dispiegare armi nucleari sul territorio della Bielorussia. Mosca e Minsk «hanno concordato di collocare armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia». Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin. Lo riporta Ria Novosti. Putin ha spiegato che, in ogni caso, Mosca non violerà gli obblighi previsti dal trattato Start. La regione di questa scelta, ha detto il leader del Cremlino, «è stata la dichiarazione del Regno Unito sulla fornitura di proiettili di uranio impoverito all’Ucraina». Allo stesso tempo, Putin ha osservato che «la Bielorussia ha chiesto a lungo di avere armi nucleari russe sul suo territorio». «Non stiamo trasferendo le nostre armi nucleari tattiche in Bielorussia ma le dispiegheremo e addestreremo i militari, come gli Stati Uniti in Europa», ha aggiunto Putin. «Dieci aerei sono pronti per l’uso di armi tattiche e dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi», ha concluso.

La Russia «ha qualcosa con cui rispondere alle munizioni all’uranio impoverito» che Londra vuole inviare all’Ucraina. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, avvertendo che, di questo tipo di munizioni, la Russia «ne ha centinaia di migliaia». Secondo il leader del Cremlino, le notizie sulla fornitura di munizioni, comprese quelle all’uranio impoverito, da parte dei Paesi occidentali all’Ucraina sembrano un tentativo di interrompere i negoziati russo-cinesi. «Lo stesso giorno, in cui il presidente Xi Jinping ha mostrato i principi positivi del piano cinese per una soluzione pacifica in Ucraina, abbiamo appreso della fornitura di un milione di proiettili all’Ucraina dai Paesi occidentali, dagli istigatori di questo conflitto», ha detto Putin in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin per il programma «Mosca. Cremlino. Putin». «Il giorno successivo, proprio prima dell’incontro con la stampa, abbiamo appreso della storia che il Regno Unito avrebbe fornito proiettili con uranio impoverito. È come se gli occidentali lo avessero fatto apposta per interrompere in qualche modo i nostri negoziati o influenzarli in qualche modo», ha aggiunto il presidente.