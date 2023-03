Cina-Russia, “adora il nostro gelato”. Tra Xi Jinping e Putin l'intesa è pure sul cibo

20 marzo 2023 a

a

a

Una visita con dei risvolti pure sul fronte culinario. Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin tiene sempre del gelato pronto per il collega cinese Xi Jinping, recatosi in visita in Russia. «Naturalmente», ha detto il portavoce di Mosca Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto se Putin ha offerto del gelato all’ospite alla cena di stato andata in scena lunedì sera. «Il gelato è sempre pronto. Xi lo adora», ha spiegato. Per il resto Peskov non ha offerto altre indicazioni sul menù, se non che vi saranno piatti della cucina tradizionale russa, allietati da uno speciale programma culturale.

“No al cessate il fuoco”. Gli Usa non vogliono la pace in Ucraina

La Tass ricorda che, ad un Forum Economico orientale di qualche anno fa, gli uomini d’affari cinesi hanno raccontato che il gelato russo era molto apprezzato nel loro paese. Così nel 2016, Putin ha portato del gelato in regalo a Xi quando si è recato a Pechino. «L’ho portato perché Xi aveva menzionato di adorare il gelato russo, così ne ho portato un pò in regalo. Ci scambiamo con lui piccole cose», aveva detto allora Putin. Nel 2019, in occasione di un vertice internazionale a Dushambé, Putin si era recato nella residenza di Xi offrendogli una confezione di gelato dato che era il suo compleanno. Una passione irrefrenabile.