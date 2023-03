Russia, “Putin difensore dei valori tradizionali”. Già pronta la campagna per il quinto mandato

17 marzo 2023 a

Il presidente russo Vladimir Putin già sta preparando la campagna elettorale delle presidenziali del 2024, per conquistare un quinto mandato. A quanto scrive Meduza, il team del numero uno russo sta lavorando alla narrativa della campagna, che dipingerà il leader del Cremlino come un «difensore dei valori tradizionali». Un recente seminario, presieduto dal responsabile della politica interna del Cremlino, Sergey Kiryenko, ha delineato il messaggio che dovrà essere diffuso da funzionari pubblici e propagandisti. I concetti chiave sono la difesa dei valori tradizionali e la «superiorità morale» della Russia rispetto all’Occidente. Fra le «fondamenta ideologiche» della campagna vi saranno i lavori di «Dna russo», un progetto portato avanti dal Cremlino e la Società Znaniye, un organismo educativo che studia «la visione russa del mondo».

Nel team di Dna Russia vi sono Andrey Polosin, capo delle relazioni regionali di Rosatom e Alexander Kharicev, capo del Direttorato presidenziale per gli affari del Consiglio di Stato. Entrambi presenti al seminario, hanno scritto insieme un recente articolo per spiegare che il concetto di Dna Russo si riferisce a «valori costanti» che sono «intrisechi» alla Russia nel corso della sua storia. Fra questi troviamo «il senso di comunanza, del dovere e di un alto obiettivo, una resilienza esistenziale, e il dare priorità all’immateriale rispetto al mercantile». E al momento sembra difficile che qualcuno possa insidiare la carica di Putin per questo quinto mandato.