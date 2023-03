Carlo si tiene tutta l'eredità per non pagare le tasse. Andrea medita vendetta

14 marzo 2023 a

a

a

Re Carlo si tiene per sé l'intera eredità della madre, la regina Elisabetta, e fa infuriare tutti. Il sovrano non intende dividere con i fratelli Andrea e Edoardo e con la sorella Anna il "tesoro" che ammonterebbe a 650 milioni di sterline, più o meno 735 milioni di euro, e che comprende il Sovereign Grant, il fondo che i contribuenti versano ogni anno alla famiglia reale britannica. Soprattutto il primo, l'ex Duca di York se ne duole e non poco, dato che in seguito allo scandalo per le accuse di violenza sessuale è stato privato degli incarichi reali, e ora vive solo della pensione da marina. La quale, ovviamente, non gli basta per pagare l'accordo milionario che gli ha evitato il processo.

Harry e Meghan, guerra per Lilibet: la mossa dei duchi contro Re Carlo

Ma perché la Regina ha lasciato tutto o quasi a Carlo? Alla base c'è la legge sulle tasse di successione approvata nel 1993 con il governo di John Major e tuttora in vigore, secondo cui le imposte non vengono pagate se tutto il capitale viene ereditato da un unico parente. Legge apprezzata da molti sudditi, ma soprattutto dai reali che così hanno evitato di restituire allo Stato parti del patrimonio tra una generazione e l'altra.

"Invitati all'incoronazione". Ma Harry e Meghan non rispondono al Re

Se gli altri fratelli di re Carlo fanno buon viso a cattivo gioco, il principe Andrea viene descritto dagli amici come disperato e a Buckingham Palace temono che per pagare ii 12 milioni di sterline dell'accordo con Virginia Giuffre Roberts - la donna che lo ha accusato di violenze quando era minorenne, nell'ambito dello scandalo Epstein - cominci a rilasciare interviste a pagamento rivelando scomodi segreti di famiglia. Andrea infatti ha perso l’appannaggio reale, i gradi i militari e il proprio ufficio personale a Buckingham Palace oltre alla residenza faraonica di Royal Ledge. Gli resta la pensione della Marina che non basta per i risarcimenti milionari.