Corea del nord, la minaccia di Kim Jong Un: reagiremo alle provocazioni di Usa e Seul

12 marzo 2023

Altissima tensione tra le Coree in seguito alla decisione congiunta di Usa e Seul di avviare esercitazioni militari nella zona. La Corea del Nord ha adottato «importanti misure concrete» di deterrenza militare: lo hanno riferito i media statali, un giorno prima che Seul e Washington inizino le loro principali esercitazioni militari congiunte in cinque anni. Le misure sono state concordate in una riunione della commissione militare del partito al governo guidata dal leader Kim Jong Un, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Kcna.

«L’incontro ha discusso e adottato importanti misure pratiche per rendere l’uso della deterrenza militare più efficace, potente e offensivo», ha affermato Kcna; ha aggiunto che l’azione mira a «affrontare la situazione attuale in cui le provocazioni da parte di Stati Uniti e Corea del Sud raggiungono la linea rossa». La Corea del Sud e gli Stati Uniti dovrebbero iniziare lunedì 13 marzo le esercitazioni «Freedom Shield» incentrate sul «mutevole contesto di sicurezza» a causa della crescente aggressione nordcoreana, secondo i due alleati. Le esercitazioni congiunte fanno reagire, così, la Corea del Nord, che le vede come le prove di un’invasione.