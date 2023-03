Guerra Ucraina, il Gruppo Wagner cerca nuovi volontari in Russia

10 marzo 2023 a

a

a

Il gruppo Wagner apre nuovi centri di reclutamento in Russia per individuare mercenari da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina. Il boss del Gruppo Wagner annuncia, infatti, l’apertura di 58 centri di reclutamento in un momento in cui i suoi uomini sono in prima linea nella sanguinosa battaglia per Bakhmut in Ucraina. «In 42 città della Federazione Russa sono stati aperti centri di reclutamento per la brigata Wagner. Là stanno arrivando nuovi combattenti, ci accompagneranno per difendere il loro Paese e le loro famiglie», ha detto Yevgeny Prigozhin, citato su Telegram dal servizio stampa della sua compagnia Concord.

Video su questo argomento "Evacuare". L'ultimatum del capo della Wagner da Bakhmut: è finita?

Intanto il capo del gruppo mercenario russo ha accusato Vladimir Putin di averlo tagliato fuori per la sua richiesta di rifornimento di armi e munizioni nella battaglia nell’est dell’Ucraina. «Per farmi smettere di chiedere munizioni, mi sono state tagliate tutte le linee telefoniche con gli uffici, con i dipartimenti, ecc. Ma la cosa più assurda è che hanno anche bloccato le agenzie dal prendere decisioni su Wagner», ha dichiarato il numero uno del gruppo su Telegram, in dichiarazioni riprese da diversi media internazionali fra cui la Cnn.