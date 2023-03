Guerra in Ucraina, il capo della Wagner accusa la Russia di tradimento

06 marzo 2023 a

Alta tensione all'interno della forze russe che combattono in Ucraina. La Bbc riporta una dichiarazione che potrebbe mettere a repentaglio il proseguimento stesso della guerra in Ucraina. Proprio mentre si combatte per il controllo di Bakhmut, infatti, il capo del gruppo Wagner avanza un'accusa pesantissima alla Russia: il Cremlino non starebbe inviando munizioni proprio al gruppo Wagner. Il capo del gruppo Yevgeny Prigozhin denuncia che non sta ricevendo da Mosca le munizioni necessarie mentre porta avanti la battaglia per il controllo di Bakhmut. Potrebbe essere «ordinaria burocrazia o tradimento», è la denuncia di Prigozhin, di cui riferisce la Bbc.

Insomma i rapporti tra il gruppo Wagner e Mosca sembrano essere sempre più tesi. Il gruppo, che ha decine di migliaia di soldati in Ucraina, è diventato una parte fondamentale nella guerra di Mosca. Prigozhin aveva riferito che il 22 febbraio erano stati firmati i documenti e le munizioni dovevano essere inviate a Bakhmut il giorno dopo ma ha aggiunto che la maggior parte non era stata spedita e ha poi suggerito che potrebbe trattarsi di una mossa deliberata. Se così fosse davvero, cosa sta succedendo al Cremlino?