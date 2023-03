Vendetta di Harry e Meghan contro Re Carlo: “Non vedrai mai più i tuoi nipotini"

05 marzo 2023 a

Re Carlo ha deciso di dare l’ennesima mazzata al rapporto con il figlio Harry e la moglie Meghan Markle cacciandoli da Frogmore Cottage, la tenuta di Windsor donata ai duchi di Sussex per il loro matrimonio dalla regina Elisabetta, ormai defunta. La coppia non è rimasta a guardare e ha deciso di farla pagare cara al sovrano del Regno Unito. “Non vedrai mai più i tuoi nipotini” la dichiarazione riportata dai tabloid britannici: in particolare a far arrabbiare Harry è stato il fatto che quella residenza sarebbe l'unica in cui i figli Archie Harrison, di 3 anni, e Lilibet Diana, di un anno e mezzo, “si potevano ritenere al sicuro”.

Harry, prima di dichiarare guerra al nonno dei suoi figli, ha provato a mettersi in contatto col nuovo numero uno della famiglia reale. Dopo alcuni vani tentativi è arrivata la decisione clamorosa, che apre un nuovo fronte di battaglia. La casa era stata donata ai Sussex nel 2019 dalla regina Elisabetta. Harry e Meghan, prima di lasciare la Gran Bretagna per un trasloco negli Usa, avevano fatto una costosa ristrutturazione della residenza per una spesa da 2,4 milioni di sterline. Ma ora quel cottage andrà a finire nelle mani del Principe Andrea, fratello di Carlo.