Chi sarà il nuovo presidente russo, cosa sa Zelensky: "Putin eliminato dai suoi"

Joe Biden boccia senza mezzi termini il piano di Pace proposto dalla Cina per tentare di mettere fine alla guerra in Ucraina. "Se Putin lo applaude come può essere buono?", la domanda retorica del presidente americano. Biden dice di non aver visto "nulla" nel piano che possa indicare "qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque non sia la Russia".

Fredda pure la reazione di Kiev. Dopo che venerdì il presidente Zelensky aveva parlato di un "primo passo" di Pechino il suo consigliere Mykhailo Podolyak si dimostra decisamente freddo a riguardo. "Se si afferma di essere un attore globale, non si offre un piano irrealistico. Non si scommette su un aggressore che ha infranto la legge internazionale e perderà la guerra. Non è lungimirante", argomenta. Intanto a inizio aprile in Cina andrà Emmanuel Macron.

L'obiettivo del presidente francese è quello di convincere Pechino ad aiutare nel "fare pressioni sulla Russia" per porre fine al conflitto e costruire la pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky resta in attesa di sviluppi e, intanto, si dice convinto che "prima o poi" la fine di Vladimir Putin sarà messa in atto "dal suo stesso entourage". Secondo il leader di Kiev "ci sarà sicuramente un momento in cui si farà sentire la fragilità del regime di Putin all'interno dello Russia" e in conseguenza di ciò "i predatori mangeranno il predatore".

Nel frattempo sul campo continuano le operazioni militari. I mercenari del gruppo Wagner annunciano di essere arrivati a meno di due chilometri dal centro di Bakhmut, città del Donbass sotto assedio da mesi. Inoltre, secondo i militari di Kiev, la Russia avrebbe raddoppiato il numero di navi in servizio nel Mar Nero portandola a otto. Una mossa che, viene spiegato, potrebbe indicare "la preparazione" di un attacco missilistico su larga scala.

Un nuovo colpo alla Russia viene inflitto dall'Ue che vara ufficialmente il decimo pacchetto di sanzioni. Una mossa che, sottolinea la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, "intacca profondamente" l'arsenale di Mosca e la sua economia. Inoltre Bruxelles conferma di voler "aumentare la pressione su coloro che cercano di aggirare le sanzioni". Zelensky accoglie con favore l'entrata in vigore del provvedimento ma, allo stesso tempo, chiede "passi decisivi contro Rosatom e l'industria nucleare russa" oltre che a una maggiore pressione "su militari e banche".