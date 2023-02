Guerra Ucraina, il generale Tricarico spiazza tutti: Biden deve legittimare Putin

23 febbraio 2023 a

Dopo un anno di conflitto in Ucraina, è arrivato il momento di fare il punto della situazione. Nelle ultime ore la Cina sta provando a svolgere il ruolo di mediatore nei confronti di Putin. Non è ancora chiaro quale sarà la direzione che prenderà questa mediazione ma gli analisti concordano nel ritenerla fondamentale. Anzi. Il generale Leonardo Tricarico ritiene sia necessario che Biden riconosca Putin come interlocutore.

"La Cina ha fatto un passo avanti presentando qualcosa di concreto - ha spiegato il generale Tricarico durante Tagadà in onda il 23 febbraio - Certo c'è una vicinanza tra Cina e Russia e questo avrà un ruolo preminente nella futura negoziazione. Putin, infatti, vuole negoziare. Effettivamente nessuno gliel'ha mai chiesto seriamente. Nell'ultimo anno tutti hanno ragionato come se Putin non volesse negoziare e quindi non ci hanno neanche provato. Ma, appunto, nessuno finora ci ha provato. Anche le telefonate di Emmanuel Macron sono state soltanto cortine fumogene. Se Putin venisse legittiimato come interlocutore da Biden già cominceremmo con il piede giusto perché secondo la cultura russa questo fatto li predisporrebbe bene verso l'eventuale negoziato".