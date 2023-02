Biden a Kiev, l'ira di Mosca: "Zelensky farà la fine degli altri. Maledetti e..."

20 febbraio 2023 a

La visita lampo del presidente americano Joe Biden a Kiev ha provocato l'immediata reazione di Mosca. "Guardando le immagini di oggi di Biden con il suo protetto Zelensky a Kiev, non dimenticate il destino di tutti i precedenti progetti americani", come Juan Guaidò in Venezuela o Mikhail Saakashvili in Georgia, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova in un post su Telegram.

"Il destino di Saakashvili, di Guaidò è quello che attende tutti coloro che hanno venduto l’anima agli americani", ha avvertito Zakharova, "maledetti dalla loro stessa gente, inutili per chiunque, costretti a spendere in avvocati americani i soldi guadagnati in America per tradire i loro Paesi".

La visita a Kiev per il deputato della Duma di stato della regione della Crimea Mikhail Sheremet, è una "provocazione", afferma il politico in una dichiarazioni all’agenzia Ria Novosti. Intanto si muove la doplomazia russa. Il Cremlino non esclude un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, che sarà in visita a Mosca a conclusione del suo tour europeo: lo ha detto Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo. "Non escludiamo un incontro tra Wang Yi e il presidente. Sarà davvero a Mosca. Vi daremo indicazioni sulla data". Secondo l’agenzia Reuters, che cita il quotidiano russo Kommersant, l’alto diplomatico è già a Mosca ma il portavoce del ministero degli Esteri cinese non ha ancora confermato.