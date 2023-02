Scontri ultras, in Serbia esposti al contrario gli striscioni dei Fedayn della Roma

18 febbraio 2023 a

Gli striscioni rubati ai tifosi romanisti sono spuntati in Serbia, esposti allo stadio al contrario in chiaro segno di umiliazione nella retorica ultras. È l'ultimo capitolo della vicenda legata all’aggressione ultras andata in scena intorno allo Stadio Olimpico ai primi di febbraio ai danni di un gruppo di tifosi giallorossi per mano di supporter della Stella Rossa di Belgrado per la quale la procura di Roma in cui si ipotizzano i reati di rissa e porto di arma impropria.

Nello striscione che accompagna quello dei Fedayn si legge: "Avete scelto le persone sbagliate da frequentare", possibile riferimento ai croati della Dinamo Zagabria i cui tifosi sono gemellati con il gruppo giallorosso.

Nel corso della rissa in cui sono rimasti feriti due tifosi giallorossi appartenenti al gruppo Fedayn della Curva Sud erano stati sottratti alcuni striscioni e vessilli, che sono rispuntati oggi sugli spalti della Stella Rossa. L’agguato potrebbe essere legato agli scontri tra giallorossi e napoletani avvenuti l’8 gennaio scorso sulla A1 all’autogrill Badia al Pino. Sulla vicenda era stata depositata in procura un’informativa realizzata dalla Digos in cui veniva descritto il blitz dei tifosi serbi armati di mazze e bastoni.