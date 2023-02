Guerra a Putin, Olanda annuncia espulsione diplomatici russi

18 febbraio 2023 a

La guerra tra Russia e Occidente si gioca anche sul versante diplomatico. L’Aja espelle dieci diplomatici russi, chiude l’ufficio commerciale russo ad Amsterdam e il consolato olandese a San Pietroburgo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Wopke Hoekstra, accusando Mosca di «aver cercato di nuovo di infiltrare segretamente nei Paesi Bassi funzionari dei servizi segreti in qualità di diplomatici...Non possiamo permetterlo e non lo permetteremo». «Allo stesso tempo - si legge in una nota del ministero - la Russia si rifiuta di rilasciare i visti ai diplomatici olandesi per il consolato generale a San Pietroburgo e dell’ambasciata a Mosca».

I dieci diplomatici dichiarati ’persona non gratà avranno due settimane di tempo per lasciare il Paese, mentre l’ufficio commerciale russo ad Amsterdam dovrà chiudere dal 21 febbraio. «Quello che è giusto è giusto - ha affermato Hoekstra - Bisogna dire che rapporti normali con la Russia non esistono già da molto tempo». L’ Olanda aveva già espulso lo scorso anno 17 diplomatici russi, accusati di essere spie, e Mosca aveva reagito espellendone 14 olandesi. Il consolato a San Pietroburgo chiuderà da lunedì a causa del personale insufficiente, ma la misura potrebbe essere temporanea se da Mosca arriveranno i visti necessari.