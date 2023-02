Ucraina, Putin schiera caccia e navi con armi nucleari. Allarme dei servizi segreti

14 febbraio 2023 a

Grandi manovre per l'offensiva di primavera con cui la Russia di Vladimir Putin vuole spezzare la difesa ucraina e recuperare i territori che le forze armate di Kiev hanno riconquistato negli ultimi mesi. I russi stanno ammassando caccia ed elicotteri al confine con l'Ucraina per sostenere la nuova offensiva di terra. A lanciare l'allarme sono servizi di Intelligence occidentali, riporta il Financial Times che cita due funzionari informati del warning degli agenti segreti.

Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin III nel corso degli incontri con i Paesi alleati che sostengono l'Ucraina che si sono svolti oggi ha sottolineato la minaccia della forza aerea russa: "Abbiamo una breve finestra di tempo per aiutare gli ucraini a prepararsi all'offensiva. Le forze terrestri russe sono piuttosto alle corde, quindi è probabile che punteranno sugli aerei", ha riferito un alto esponente Usa.

Ma Austin, a cui è stato riferito dell'articolo del quotidiano finanziario britannico, ha negato che Mosca sta dislocando caccia e aerei al confine: "Non vediamo che la Russia stia ammassando forze aeree per lanciare un'offensiva ma certamente Mosca continua ad avere grandi capacità in termini di aviazione", . ha detto il segretario della Difesa al termine della riunione del formato Ramstein a Bruxelles. Tuttavia, "l'Ucraina ha fatto un buon lavoro nell'intercettare i missili russi e vogliamo che abbiano tutti i mezzi per difendersi, anche nel caso in cui russi dovessero decidere di dispiegare l'aviazione".

Ma un altro allarme che arriva dal nor Europa sembra confermare l'accelerazione da parte di Vladimir Putin nelle operazioni belliche. Il servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale afferma che la Russia ha iniziato a dispiegare navi tattiche con armi nucleari nel Mar Baltico, per la prima volta negli ultimi 30 anni. "La parte fondamentale del potenziale nucleare è sui sottomarini e sulle navi di superficie della Flotta del Nord", hanno osservato gli 007 secondo quanto riporta Politico.