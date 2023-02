Europa. dietro lo scontro Meloni-Macron il futuro dell'Unione

11 febbraio 2023 a

Italia e Francia ai ferri corti. Ma cosa c'è davvero dietro lo scontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron? Secondo un articolo di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, all'origine del muro contro muro tra i due governi ci sarebbe ben altro oltre lo sgarbo della cena all'Eliseo. Meloni e Macron, infatti, starebbero già facendosi la guerra in vista delle elezioni europee in programma nel 2024 e, soprattutto, per il governo che dovrà avere l'Unione europea dopo quell'appuntamento elettorale.

Il nostro premier sta cercando di formare un asse europeo tra Conservatori e Ppe in modo da favorire la nomina di Roberta Metsola al vertice della Commissione. Diverso, invece, sarebbe il disegno di Emmanuel Macron e della Germania di Olaf Scholz che vorrebbero confermare l'alleanza tra Ppe e Pse che guida l'Europa e che porterebbe alla conferma di Ursula von der Leyen. Insomma, un risiko politico complicatissimo di cui l'episodio del vertice con Zelensky all'Eliseo sarebbe solo la punta dell'iceberg.