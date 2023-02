Guerra Ucraina, Zelensky svela il piano di Putin per occupare la Moldavia

09 febbraio 2023 a

Guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky svela il piano segreto di Putin. Secondo le parole pronunciate dal presidente dell'Ucraina, il Cremlino avrebbe già pronto un piano per l'invasione della vicina Moldavia. Zelensky mette così in guardia l'intera comunità internazionale di fronte alle minacce che vengono dal regime russo agli assetti geopolitici. «Di recente, ho parlato con il presidente della Moldavia, Sandu, e abbiamo intercettato il piano di distruzione della Moldavia da parte dell’intelligence russa. Questo documento mostra chi, quando e come romperà la democrazia in Moldavia e stabilirà il proprio controllo sulla Moldavia. E non avevo dubbi nel momento in cui ho ricevuto questo documento, quando ho capito da dove proveniva questo documento, ho voluto immediatamente avvertire la Moldavia, per prevenire minacce e per proteggerla e sono sicuro che tutti voi avreste fatto lo stesso». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario.

«Non sappiamo se Mosca abbia davvero dato ordine di eseguire quel piano contro la Moldavia ma l’abbiamo intercettato e riconosciuto. Lo abbiamo riconosciuto e lo abbiamo visto come un piano molto simile a quello che stanno provando ad attuare in Ucraina», ha aggiunto.