Ucraina, Zelensky silura il ministro della Difesa: caos nel governo

Aria di rimpasto in Ucraina. Sulla stampa locale circolano voci circolano a proposito della rimozione a breve del ministro della Difesa Oleksii Reznikov, che potrebbe essere sostituito da Kyrylo Budanov, attuale responsabile dell’intelligence militare. «Non ho avuto alcuna conversazione sulle mie dimissioni da questa posizione», ha però detto Reznikov a Ukrainska Pravda in un’intervista che sarà presto pubblicata. Una fonte del Kyiv Independent ha sottolineato che Reznikov potrebbe ottenere un altro incarico di governo, come ministro della Giustizia, dal momento che «nessuno nell’ufficio presidenziale ha alcun dubbio» sul fatto che dovrebbe restare nell’esecutivo. Fonti della Difesa, citate dal giornalista del Guardian Dan Sabbagh, smentiscono però la rimozione.

Lo stesso Reznikov ha parlato in conferenza stampa a Kiev, non affrontando l’argomento delle dimissioni: “L’esitazione dell’Occidente a inviare più caccia in Ucraina costerà vite. Sono sicuro che vinceremo questa guerra, sono sicuro che libereremo tutti i territori occupati, ma la mancata consegna jet occidentali costerà altre vite. L’Ucraina non utilizzerà le armi a lunga gittata promesse dall’Occidente per colpire il territorio russo, ma solo contro le unità che occupano le regioni ucraine. Noi diciamo sempre ai nostri partner che non useremo le armi fornite dagli alleati stranieri per sparare sul territorio russo. Spariamo solo alle unità russe sul territorio ucraino che hanno temporaneamente occupato”. Resta da capire che cosa succederà nel governo guidato da Volodymyr Zelensky nei prossimi giorni.