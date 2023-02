La Turchia blocca l'ingresso della Svezia nella Nato. Quali sono le condizioni

01 febbraio 2023 a

Svezia nella Nato, arrivano le condizioni della Turchia di Erdogan per togliere il veto all'ingresso di Stoccolma nell'Alleanza atlantica. Dopo il caso del rogo del Corano avvenuto lo scorso 21 gennaio, la Turchia attenderà ancora 6 mesi di tempo per dare modo alla Svezia di cambiare le leggi antiterrorismo. E solo dopo potrebbe togliere il veto all’ingresso della Svezia nella Nato. Lo ha dichiarato il portavoce e consigliere della presidenza Ibrahim Kalin, uno dei più stretti collaboratori del presidente Recep Tayyip Erdogan. «Ci aspettiamo che questi Paesi smettano di essere un porto per terroristi del Pkk e golpisti. Siamo sempre stati a favore dell’allargamento della Nato. La Svezia ha recentemente approvato delle modifiche della Costituzione e c’è bisogno di attendere giugno perché entrino in vigore. Entrambi i Paesi vogliono entrare nella Nato prima del vertice programmato a luglio. Le autorità svedesi ci hanno detto che le nuove leggi soddisfano gli impegni presi. Noi in base a questo valuteremo e decideremo.

La posizione della Turchia sull'allargamento della Nato potrebbe avere un ruolo anche nella campagna per la rielezione di Erdogan. Diversa la situazione della Finlandia. Dal governo di Ankara, infatti, è già arrivato il via libera all'ingresso nell'Alleanza atlantica. "La situazione della Finlandia è differente.», ha ammesso Ibrahim Kalin.