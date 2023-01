Dino Giarrusso scarica il MoVimento 5 Stelle ed entra nel Pd

Giada Oricchio 28 gennaio 2023 a

Mossa “gattopardesca” di Dino Giarrusso. Il giornalista, ex inviato del programma “Le Iene”, entra nel Partito Democratico. Lo ha rivelato il diretto interessato durante un intervento alla convention milanese organizzata da Stefano Bonaccini per presentare il suo programma di rinnovamento del partito e dell’Italia.

“Annuncio oggi ufficialmente il mio ingesso nel Pd. Con grande gioia e orgoglio entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo. Entro con rispetto per chi l'ha costruita e con umiltà - ha spiegato l’ex europarlamentare del M5s - Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente”. Poi ha lanciato un appello all’unità ai pentastellati guidati da Giuseppe Conte: “Non facciamo una battaglia a chi ha mezzo punto in più o meno, uniamoci per poi fare passi avanti insieme”.

Un autentico colpo di scena: la realtà che supera la fantasia. Dino Giarrusso è stato eletto al Parlamento europeo con il M5s - movimento che ha lasciato quest’estate “perché non mi riconosco più nella linea” – e per anni ha riservato violenti attacchi al PD. Nessuno poteva immaginare che decidesse di indossare proprio la casacca di vituperati e acerrimi rivali politici. L’europarlamentare ha dichiarato che sosterrà la candidatura di Stefano Bonaccini in vista delle primarie per eleggere il successore del segretario Enrico Letta. La notizia è stata accolta dalla platea con più fischi che applausi.