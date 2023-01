Guerra Ucraina, Zelensky attacca Putin: non voglio incontrarlo

26 gennaio 2023 a

Botta e risposta velenosissimi tra i vertici di Russia e Ucraina. Questa volta a lanciarsi gli strali sono direttamente il presidente dell'Ucraina e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Zelensky ha preso di petto il capo del Cremlino e ha tuonato: "Vladimir Putin non è nessuno, non sono interessato a incontrarlo». Intervistato da Sky News, Zelensky ha detto: "Putin vive in una bolla di informazione e non sa cosa stia succedendo sul campo di battaglia. Non vuole negoziati perché non vuole la pace. Sono convinto che per lui l’Ucraina sarà solo il primo passo. Sono convinto che stia conducendo una grande guerra».

Da parte russa, gli attacchi non sono stati da meno. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Volodymyr Zelensky «non è più nemmeno un clown, ma solo un cane da circo, un barboncino ai piedi dell’addestratore, che abbaia al suo battito di mani». Lo scrive su telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia Dmitry Medvedev. Secondo il politico russo le parole del leader di Kiev, che si è detto non interessato a incontrare Vladimir Putin, hanno come unico obiettivo quello di ricevere più aiuti dall’Occidente. «È una ridicola figura da operetta con una maglietta verde unta che dipende al 1000% dalle armi della Nato e dai soldi occidentali. Senza di loro, lui e l’Ucraina non sopravviverebbero nemmeno un giorno», rincara la dose Medvedev.