Guerra, l'Ucraina chiede di più all'Occidente: Zelensky vuole i missili a lunga gittata

All’indomani dell’annuncio che l’Occidente consegnerà a Kiev i carri armati Abrams e Leopard, il governo dell’Ucraina chiede i missili a lunga gittata. Mikhailo Podolyak, stretto consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, si dice certo che l’Occidente troverà «un accordo» anche sulla consegna di questi missili, in grado di colpire per centinaia di chilometri le retrovie russe. Uno degli uomini al vertice del potere ucraino si è espresso con fiducia al quotidiano britannico The Telegrah, sostenendo che in Occidente c’è già «un’intesa» sul fatto che il timore che i missili porteranno a un’escalation sia mal riposto. «In questo momento stiamo assistendo a un netto mutamento nelle posizioni delle élite politiche dei Paesi europei, che capiscono che devono trasferire a Kiev tutte le attrezzature, compresi i carri armati da combattimento. E raggiungeremo, ne sono certo, senza dubbio, un accordo sui missili a lunga gittata», il discorso di Podolyak. La Nato ha sempre predicato cautela su tali armi, che potrebbero colpire a ripetizione nel territorio della Russia e fuori dalla zona di guerra, che si allargherebbe quasi inevitabilmente.