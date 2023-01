Guerra Ucraina, il capo di Stato maggiore Usa: difficile cacciare i russi

20 gennaio 2023 a

a

a

Guerra in Ucraina, la situazione militare è sempre più delicata. E intricata. Lo scontro sul campo tra le forze del Cremlino e quelle della resistenza ucraina non sembra destinato a risolversi in fretta. E adesso sono costretti ad ammetterlo anche i vertici militari statunitensi. Per questo ha preso direttamente la parola il capo di Stato Maggiore congiunto Mark Milley. È molto difficile che l’Ucraina riesca a cacciare via i russi dal proprio territorio entro il 2023. «Da un punto di vista militare, continuo a sostenere che, per quest’anno, sarà molto, molto difficile cacciare militarmente le forze russe da ogni centimetro di Ucraina occupata».

"Distrutto corazzato italiano. La Nato non dice la verità". L'attacco dell'ambasciata russa

Il capo di Stato Maggiore ha anche ribadito l'unione delle forze alleate nella contrapposizione all'aggressione di Vladimir Putin. «Nei miei 43 anni di uniforme, questa è la Nato più unita che abbia mai visto». Lo ha detto il generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore Usa, parlando al termine del vertice di Ramstein, aggiungendo che sebbene la guerra ucraina si sia evoluta, gli obiettivi di questo gruppo sono «rimasti gli stessi». «Finché Putin non porrà fine a questa guerra», i Paesi «di questo gruppo continueranno a sostenere l’Ucraina», ha detto ancora.