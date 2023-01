Guerra Ucraina, l'ambasciata russa: distrutto veicolo italiano

20 gennaio 2023 a

Nello scontro tra Russia e Occidente si apre un nuovo capitolo. Questa volta lo scontro è tra ambasciata russa e Italia. Sull'account Facebook del Cremlino, infatti, sono apparse le foto di un veicolo corazzato italiano che sarebbe stato distrutto in Ucraina. «Un veicolo corazzato dell’esercito ucraino "Iveco LMV 4x4" di fabbricazione italiana è stato distrutto durante l’operazione militare speciale - si legge sull'account Facebook dell'ambasciata russa in Italia - La sorte dei mezzi militari trasferiti al regime di Kiev è prevedibile e poco invidiabile». Su Facebook le quattro foto del veicolo che sarebbe stato distrutto. «A titolo d’informazione per vertici del Ministero della Difesa italiano - continua il post - l’Ambasciata non attacca nessuno ma si limita a riportare i fatti sui quali tacciono i megafoni della propaganda della Nato".

Ieri, sempre su Facebook, l’ambasciata russa aveva pubblicato invece foto dei missili anticarro ’Milan’ di fabbricazione italiana «catturati al nemico» e che ora «aiutano i difensori della Repubblica Popolare di Donetsk a combattere i neonazisti ucraini», sottolineando che «almeno quest’arma è in buone mani». «Nel frattempo, secondo i dati dell’Europol, molte armi della Nato, fornite al regime di Kiev, finiscono sul mercato nero e vengono rivendute alle organizzazioni criminali in Europa e altrove», evidenziava la rappresentanza diplomatica.