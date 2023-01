Kiev, elicottero si schianta su un asilo. Tra le vittime bambini e il ministro dell'Interno

Almeno sedici morti tra cui due bambini e due esponenti di peso del governo ucraino. E tragico il bilancio dello schianto di un elicottero vicino a un asilo a Brovary, nella regione di Kiev. Le prime immagini che arrivano dall'area mostrano un enorme incendio e le fiamme che invadono un'ampia zona tra i palazzi.

"Nella città di Brovary un elicottero è caduto vicino a un asilo e a un edificio residenziale. Al momento della tragedia, nell’asilo si trovavano bambini e dipendenti dell’istituto. A questo punto, tutti sono stati evacuati. Ci sono delle vittime. Ambulanze, polizia e vigili del fuoco stanno lavorando sul luogo dell’incidente", aveva scritto su Telegra il governatore della regione, Oleksiy Kuleba, che ha dato la notizia. Poco dopo si è saputo che tra le vittime dello schianto ci sono anche il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi, il suo vice Yevhen Yenin e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni. Lo riferiscono i media ucraini citando il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko, precisando che 9 dei morti erano a bordo dell'aeromobile.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI