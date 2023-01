Nepal, aereo si schianta durante il decollo: almeno 67 i morti

15 gennaio 2023 a

Disastro aereo in Nepal. Il volo passeggeri della Yeti Airlines si è schiantato nella fase di decollo del velivolo tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, nel Nepal centrale. A bordo c’erano 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, nelle operazioni di soccorso sono impiegati anche i militari, ma il bilancio provvisorio è disastroso: secondo i dati della polizia le vittime sono 67 in tutto. A bordo dell’aereo viaggiava un totale di 72 persone e c’è ancora qualche speranza per cinque di loro.

Secondo quanto riferito da Gurudatta Dhakal, vice capo del distretto di Kaski nel Nepal centrale dove è avvenuto l’incidente, alcune persone sono state estratte vive: “Abbiamo anche mandato in ospedale alcuni sopravvissuti per le cure”. Il primo ministro, Pushpa Kamal Dahal, ha convocato una riunione di emergenza del Consiglio dei ministri e ha esortato le agenzie statali a lavorare alle operazioni di salvataggio. L’aeroporto di Pokharo è stato chiuso e gli inquirenti stanno già indagando sulle cause dello schianto.