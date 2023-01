Grenfell Tower, i pompieri eroi malati di cancro dopo l'incendio

14 gennaio 2023 a

I pompieri eroi della Grenfell Tower hanno il cancro. Dodici vigili del fuoco che hanno combattuto l'inferno nel palazzone di Londra che, nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2017, è bruciato uccidendo 72 persone ora sono malati di tumori causati dall'inalazione di sostanze tossiche. Sostanze sprigionate dalla copertura dell'edificio effettuata con materiali plastici e altamente infiammabili che hanno alimentato l'incendio. E che sono al centro dei procedimenti giudiziari intentati dalle famiglie delle vittime.

Tra gli inquilini uccisi dal rogo c'era una coppia di italiani: Gloria Trevisan, 26 anni e Marco Gottardo, 27. Architetti veneti volati in Inghilterra con il sogno di una vita migliore. Ad evitare un bilancio peggiore della tragedia, partita dal cortocircuito di un frigorifero nell'appartamento di un tassista, sono stati proprio loro, i pompieri di Londra. In milletrecento hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la Grenfell Tower.

Adesso, rivela il quotidiano britannico "The Mirror", dodici di quei vigili del fuoco hanno tumori in fase terminale. Un'altra ventina sono malati. E altri ancora potrebbero esserlo a breve. C'è chi ha respirato fumi tossici per sei ore consecutive nel tentativo di domare le fiamme all'interno del condominio di 24 piano a Kensington quando i turni in prima linea dovrebbero essere al massimo di quattro ore. E chi è rimasto per dieci ore nelle tute ricoperte dalla fuliggine contaminata e durante questo tempo ha mangiato in panino, preso una bibita al volo. Perché il lavoro non si poteva interrompere. C'erano vite da salvare. In questo modo, secondo gli esperti, le sostanze tossiche sono finite nello stomaco, nell'intestino degli operatori. E questo spiegherebbe i tanti casi di tumori all'apparato digerente. Adesso i pompieri malati chiedono risarcimenti. Non c'è soltanto il cancro, ma anche problemi cardiaci e renali. "Le diagnosi possono essere collegate ad alti livelli di esposizione a contaminanti durante l'incendio", scrive "The Daily Mail".

L'incendio della Grenfell Tower, il peggiore in Gran Bretagna negli ultimi cinquant'anni è stato accelerato dal micidiale rivestimento combustibile e a molti di coloro che sono morti era stato detto di rimanere nei propri appartamenti. Un errore che fatale. Una ricerca commissionata dalla Fire Brigades' Union, il sindacato dei vigili del fuovo, e dall'Università del Central Lancashire ha scoperto che i pompieri che accumulano fuliggine nel naso e nella gola hanno almeno il doppio delle probabilità di ricevere una diagnosi di cancro. Fire Brigades Union ha intrapreso "ulteriori ricerche" per aiutare a richiedere "protezione e supporto adeguati" per i vigili del fuoco che hanno operato a Grenfell, così come per tutti gli altri equipaggi nel Regno Unito. "Siamo attualmente coinvolti in due studi per indagare sul possibile impatto dei contaminanti sulla salute, incluso uno direttamente collegato all'incendio della Grenfell Tower", fa sapere un portavoce dei vigili del fuoco di Londra. Mentre non è ancora terminato l'accertamento, dal punto di vista giudiziario, sulle responsabilità del rogo.