Spare è già un bestseller: numeri da record per il libro del principe Harry

Un successo reale. Il principe Harry ha stabilito un record di vendite con il suo libro di memorie ‘Spare’: la versione in lingua inglese ha venduto più di 1,4 milioni di copie nel suo primo giorno di pubblicazione. Il numero delle vendite includono tutti i formati del libro - cartaceo, audio ed elettronico - negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, secondo una dichiarazione rilasciata dall’editore del libro Penguin Random House.

«Quello di ‘Spare’ rappresenta il più grande totale di vendite nel primo giorno di uscita per qualsiasi libro di saggistica mai pubblicato da Penguin Random House, il più grande editore commerciale del mondo», ha dichiarato la casa editrice. Il libro di memorie di 410 pagine di Harry è stato ufficialmente messo in vendita martedì, con alcuni negozi di Londra che hanno aperto fin dalla mezzanotte in previsione della forte domanda. Copie della versione spagnola sono state rilasciate giorni prima, provocando un vortice di titoli e rivelazioni sui media globali. Random House ha anche affermato che la prima stampa negli Stati Uniti del libro di Harry è stata di 2 milioni di copie e ora il volume è «tornato in stampa per soddisfare la domanda». ‘Spare’ è stato messo in vendita in 16 lingue in tutto il mondo ed è diventato un best-seller in una manciata di ore. Con buona pace della famiglia reale d'Inghilterra per tutte le polemiche che ha generato.