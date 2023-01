Harry e Meghan, re Carlo cambia idea: "Non graditi". Fuori dall'incoronazione

12 gennaio 2023 a

Re Carlo III è furioso per i veleni sputati sulla Royal family dal figlio, il principe Harry, nel libro Spare campione di vendite. Dopo le reazioni rabbiose trapelate da Buckingham Palace in seguito alle bordate del rampollo ("con le offese a Camilla ha superato la linea rossa, ora basta) il sovrano avrebbe cambiato idea sull'opportunità che Harry e la moglie Meghan Markle presenzino alla sua incoronazione.

Buckingham Palace, riporta la Stampa, attraverso i "senior reali" - membri adulti in alto nella linea di successione - "ha fatto sapere che il duca di Sussex e la moglie Meghan non saranno graditi all’incoronazione di Re Carlo III". Nonostante qualche settimana fa, prima della pubblicazione del libro di Harry, il monarca aveva comunicato di volere per l’evento conclusivo della sia ascesa al trono la famiglia al completo.

Intanto il duca di Sussex si gode vendite e incassi: avrebbe già guadagnato tra i 9 e i 12 milioni di sterline. Insomma, a quanto pare, il pubblico non si è stancato della faida tra il principe Harry e la Famiglia Reale. "Spare" nel primo giorno di vendite è già a 1,4 milioni di copie, tra edizioni rilegate, audiolibri e e-book, ha annunciato la casa editrice Penguin Random House.