Re Carlo furioso col principe Harry: "Superata la linea rossa". Ora è guerra

Gli ultimi sondaggi riportano che la popolarità del principe Harry non è mai stata così bassa, tuttavia gli inglesi fanno la fila in libreria per accaparrarsi una copia di Spare, il libro-denuncia del duca di Sussex che lancia strali contro la famiglia reale. Accuse che la stampa britannica rilancia con grande enfasi e che hanno provocato la reazione indignata del padre, re Carlo III, che non ha commentato ufficialmente l'ennesima palata di veleni reali ma da Buckingham Palace trapelano parole di fuoco.

"Non doveva offendere Camilla, ha oltrepassato la linea rossa”, è la frase che viene attribuita al sovrano secondo quanto riporta Repubblica che cita insider del Palazzo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso reale sono le accuse rivolte alla moglie e regina consorte di essere una donna “pericolosa” e di aver "lastricato la strada di cadaveri" pur di raggiungere il trono e ripulire la sua immagine di "cattiva", amante per molti anni di Carlo ancor prima del matrimonio con Diana Spencer, madre di Harry e William. Con queste accuse il figlio "ha oltrepassato la linea rossa, ora basta”, avrebbe tuonato Carlo.

Intanto secondo un sondaggio Yougov, il 64% dei britannici ha un’opinione negativa del figlio minore di re Carlo III. Solo il 26% dice di averne un’opinione positiva, il dato più basso di sempre con la sua popolarità che è calata di otto punti in un mese. Il pubblico britannico continua infine ad avere una cattiva opinione anche di Meghan Markle, la moglie di Harry. Il sondaggio evidenzia un 65% di detrattori e un 23% di simpatizzanti, in linea con i rilevamenti precedenti. Ma la coppia della Megxit interessa il pubblico giovane: i giudizi più positivi su Harry e Meghan si trovano nella fascia d’età 18-24 anni.

Tuttavia il cattivo sentimenti nei confronti di Harry e le numerose anticipazioni della stampa non hanno ridotto l’interesse dei lettori britannici per Spare, l’autobiografia del principe Harry, in vendita da oggi in tutto il mondo, riferisce la Bbc. Catene di librerie come Waterstone spiegano che si tratta di uno dei titoli con le maggiori ordinazioni prevendita dell’ultimo decennio e molte librerie sono aperte dalla mezzanotte con lunghe code.